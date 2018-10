A New York, des robots policiers patrouillent dans les rues

L'unité de sécurité du futur est arrivée. Elle ressemble à un gros pouce de métal, se déplace sur les trottoirs au moyen de roulettes et peut-être aperçue dans le quartier de Tri-State à New York. Le robot peut voir ce que vous faite et même vous répondre. Un modèle, nommé Rosie, utilise la même technologie qu'une voiture sans conducteur. Mais même s'ils ne sont pas encore en service, ces commissaires de métal posent de vrais problèmes, notamment en ce qui concerne la protection de la vie privée.

Pourtant, le chef d'entreprise qui souhaite vendre son robot policier à la ville, William Santana Li, n'en démord pas : "c'est une combinaison folle d'intelligence artificielle, de technologie d'auto-conduite, de robotique et d'analyse en quelque chose qui est en fait utile pour la société". Son entreprise, Knightscope, a introduit 3 différents robots qui patrouillent avec leur caméras dans un petit espace afin de démontrer l'utilité du robot.

Certaines voix craignent cependant qu'il soit assez aisé de "corrompre" un tel policier, avec un bon hacker. Mais les prix qu'avance la compagnie ont de quoi faire pâlir tous les agents du monde : entre 6 et 12 dollars l'heure ! Pas cher, le Robocop... mais est-il aussi efficace que son homologue en chair et en os ?