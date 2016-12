Netflix aidera les parents à coucher leurs enfants plus tôt le 31 décembre au soir

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Il suffira de le télécharger , de l'imprimer, de le découper et de le remplir.

La plateforme a également prévu un signe de porte à confier aux enfants, sur lesquels les parents donnent une autorisation de regarder un certain nombre d'épisodes.

Afin d'aider les parents à coucher leurs enfants sans difficultés le 31 décembre au soir, la plateforme Netflix a prévu de diffuser des épisodes "comptes à rebours" de plusieurs séries destinées aux enfants : Skylanders Academy, Dragons, Le Monde des Winx, Voltron, Pokemon, Les sirènes de Mako, Chasseurs de trolls, La Fête des mots, Puffin Rock, Luna Petunia, Beat Bugs, King Julien, Skylanders Academy, Project Mc2 et La Fête à la maison.

