"Je ne parle qu'aux gens sobres" lance Matteo Salvini à Jean-Claude Juncker

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le procès de Gbagbo et Blé Goudé suspendu pour reprendre le 12 novembre

Turquie: le parlement prolonge d'un an le mandat des forces turques en Syrie et en Irak

23h08 Ligue des champions: Monaco sombre à Dortmund et poursuit sa série noire AFP

Ligue des champions: Neymar et le PSG déroulent, Monaco sombre

L'ambiance est donc toujours électrique entre Bruxelles et Rome. Peu de chance que les esprits s'apaisent, au moins jusqu'au 15 octobre, date à laquelle la Commission européenne examinera ce projet.

"Il devrait boire deux verres d'eau avant d'ouvrir la bouche, et arrêter de répandre des menaces non-existantes" a-t-il ajouté parlant de Jean-Claude Juncker.

