La Nasa révèle de superbes nouvelles images de la planète Jupiter

Ces dernières semaines, les projecteurs étaient plutôt braqués sur Saturne et ses superbes anneaux dévoilés par la sonde Cassini. Mais tout cela ne doit pas faire oublier le travail de Juno, une sonde de la Nasa qui tourne autour de Jupiter, et qui tente d’en explorer les mystères.

Voilà 300 jours que ce vaisseau est en orbite autour de la planète géante gazeuse. Et la semaine dernière, l’agence spatiale américaine a révélé plusieurs photos prises par la sonde.

Oval storms dot the cloudscape in this new #CitizenScientist created image of #Jupiter using data from @NASAJuno: https://t.co/S4P0Kz0EzW pic.twitter.com/8qa7Yvh5sq

— NASA (@NASA) 6 mai 2017