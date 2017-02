La Nasa fait appel au grand public pour trouver la 9ème planète du système solaire

We Want You ! La Nasa, submergée par l'immensité de l'univers, n'a plus d'autres choix que de faire appel aux bonnes volontés pour accélérer la recherche spatiale. La faute à une planète qui n'existe peut-être même pas… L'année dernière, des chercheurs de l'agence américaine ont ainsi affirmé qu'il existait une 9ème planète dans notre système solaire. En effet, l'orbite de certains objets lointains est affectée sans raison. La planète "X" pourrait être le facteur déterminant.

Reste encore à confirmer son existence. Et c'est là que ça se complique. Car la planète est si éloignée que la Nasa ne sait même pas où chercher dans le vide spatiale. Restent des milliers cartesde téléscope à comparer entre elles. Un site participatif a donc été mis en ligne pour que les internautes puissent aider la Nasa à trouver le fameux astre. Si un observateur amateur remarque un changement significatif, il peut demander à la Nasa d'observer de plus près le phénomène. "Le projet Backyard Worlds : Planet 9, potentiellement, peut donner lieu à des découvertes extraordinaires" explique Aaron Meisner, chercheur à l'université de Californie.

"Il est excitant de penser qu'elles pourraient être nées par un citoyen scientifique". Pour tenter l'expérience, c'est par ici.