La Nasa dévoile de superbes (et inédites) photos des anneaux de Saturne

C'est le résultat de plus de dix ans de travail. La sonde Cassini étudie les anneaux de Saturne depuis près de 13 ans, est maintenant à mi-chemin de son avant-dernière phase de mission. En novembre, elle a photographié les anneaux de Saturne, à un niveau de précision encore jamais vu, des clichés dévoilés récemment par la NASA.

Brand new, unprocessed views of Saturn's moons Epimetheus and Mimas. You can find the updated raw images feed at: https://t.co/akzF9b3Jtk pic.twitter.com/wD8ot8pb80

