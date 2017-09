"Narcos" : un assistant de la série tué au Mexique lors de repérages

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

ONPC : échange lunaire entre Christine Angot et Alexis Corbière à propos de Dieudonné

La tempête Maria s’intensifie dans les Antilles : Saint-Martin et Saint-Barth placées à leur tour en vigilance jaune

En savoir plus

Avec 1 174 homicides entre janvier et juillet, l'Etat où le corps Carlos Muñoz Portal a été retrouvé est le deuxième plus violent du pays, selon les chiffres officiels.

Selon un de ses amis, Julio Astillero, cité par El Pais, Carlos Muñoz Portal prenait des photos afin de repérer des lieux de tournage pour Narcos. Il était parti lundi au volant de son véhicule et a été abattu lundi dans une zone rurale de l'Etat de Mexico, collé à la capitale mexicaine. Son corps, portant la trace de plusieurs impacts de balles, a été retrouvé dans le véhicule.

L'Institut mexicain du cinéma (IMCINE) a également regretté le décès de Muñoz, 37 ans, qui faisait ce métier depuis 10 ans en free-lance et avait déjà travaillé sur des films à gros budgets tels que 007 Spectre, de la série James Bond, Fast and Furious 4 ou encore Sicario de Denis Villeneuve.

La série "Narcos", qui raconte le démantèlement de gigantesques cartels de drogues et dont la saison 3, consacrée au cartel colombien de Cali, vient de s'achever, est endeuillée. Un assistant de production qui effectuait des repérages au Mexique pour la prochaine saison de cette série phare de la plateforme Netflix a été retrouvé mort, ont annoncé, samedi 16 septembre, des proches de la victime et Netflix.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres