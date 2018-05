Nabilla casse internet avec une robe très osée

Dans le temple de l'élégance cannoise, les festivaliers ont trouvé la reine du tapis rouge, grand cru 2018. Non, ce n'est pas Cate Blanchett, qui préside le jury, ni telle ou telle actrice de renom, ou telle réalisatrice qui aurait époustouflé le public exigeant avec son dernier film. Non, ce n'est aucune de ces femmes qu'ont découvert les curieux présents devant les marches. Car "découvert" est le terme approprié pour parler de la reine de Cannes, Nabilla Benattia, dans sa parure cannoise.

Une robe façon cabriolet, ouverte du bas du cou et tombant bien bas pour laisser apparaître, sans vergogne aucune, le début de son auguste et volupteux séant. Des paillettes, de l'or, de l'argent, de la transparence, une traine façon sirène... Les magazines de mode s'affolent ! Mais ce n'est pas tout. La "Vénus callipyge" de la téléréalité arborait - en plus de son accessoire très chic, le grand et plastique Thomas Vergara - plein de petits tatouages du meilleur goût que nous nous pressons de vous décrire.

Tout d'abord une petite croix placée au niveau du coccyx, une marque de piété indéniable ; une autre, qui telle un signe de carte au trésor, amène notre regard à l'inestimable "side-boob" que laisse entrevoir cette robe ; une date sous le coude, certainement celle de sa naissance, Dieu seul sait pourquoi. Enfin, des petites ailes entre les omoplates, avec une auréole au dessus, car Sainte Nabilla n'a pas oublié que ce sont les Anges (de la téléréalité) qui l'ont portée au panthéon de l'élegance et de la renommée.

Tout ceci n'a duré qu'une minute, mais nous ne pouvions vous épargner un tel instant de grâce.