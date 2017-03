Le musicien Ibrahim Maalouf soupçonné d'atteinte sexuelle sur une mineure

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L’affaire remonterait au début du mois de décembre 2013. Les parents d'une jeune fille, qui avaient assisté à une représentation d’Ibrahim Maalouf, demande au musicien s’il accepterait de l’accueillir en stage effectué dans le cadre de sa troisième année de collège. La demande est acceptée et elle passe donc une semaine dans le studio d’enregistrement du trompettiste à Ivry-sur-Seine. A la fin de ce stage, ils auraient échangé un baiser. Ibrahim Maalouf et la jeune fille ont ensuite échangé par SMS.

Ibrahim Maalouf, trompettiste et compositeur de 36 ans ayant remporté le César de la meilleure musique originale pour le film "Dans les forêts de Sibérie", est soupçonné d’atteinte sexuelle sur une jeune fille de 14 ans. C'est Le Parisien qui révèle l'affaire. Le journal affirme que le trompettiste franco-libanais a été placé en garde à vue à la sûreté territoriale du Val-de-Marne fin janvier. Lors de son audition en garde à vue, il n’aurait pas su expliquer son comportement et demandé pardon. Ibrahim Maalouf n’aurait également pas cherché à minimiser les faits.

