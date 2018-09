Mugs, t-shirts, montres : l’Élysée lance ses produits dérivés

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L’Élisée a également dévoilé un t-shirt « Président » de la marque Le Slip Français (55 euros) ou encore un sac de courses en toile « Première Dame » (20 euros). La montre bleu-blanc-rouge vous coûtera 169 euros, contre 250 euros pour un bracelet Atelier Paulin en fil d'or 14 carats – l'article le plus cher de la boutique.

Avis aux amateurs : l’Élysée a lancé ce vendredi une gamme de produits dérivés, disponibles sur le site de la boutique officielle , rapporte RTL . Des produits garantis « made in France », puisqu'élaborés en partenariat avec une vingtaine de marques françaises.

