Mostra de Venise : Guillermo del Toro remporte le Lion d'or

Le jury de la 74e Mostra de Venise, présidé par la comédienne Annette Benning, a dévoilé ce samedi son palmarès. Il a décerné le prestigieux Lion d'or à The Shape of Water, "un conte fantasmagorique sur l’histoire d’amour entre une muette rêveuse et une étrange créature amphibienne", comme le résume 20 Minutes.

Le Grand Prix revient quant à lui au cinéaste israélien Samuel Maoz pour son film antimilitariste Foxtrot. Le réalisateur avait déjà obtenu le Lion d'or en 2009 pour Lebanon. La ministre israélienne de la Culture a aussitôt réagi en critiquant le prix reçu par Foxtrot.

Le jeune réalisateur français Xavier Legrand a obtenu deux prixpour son premier film, Jusqu’à la garde, qui traite des violences faites aux femmes : celui de la première œuvre et le Lion d’argent de la meilleure mise en scène.

La coupe Volpi du meilleur acteur est revenue au palestinien Kamel El Basha, pour son rôle dans L'Insulte, du libanais Ziad Doueiri ; celle de la meilleure actrice a été remise à la britannique Charlotte Rampling pour son rôle dans le film Hannah, du réalisateur italien Andrea Pallaoro.