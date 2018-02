Mort du violoniste de jazz Didier Lockwood

C'est une légende du jazz français qui est partie. Didier Lockwood est mort ce dimanche d'une crise cardiaque. "Son épouse, ses trois filles, sa famille, son agent, ses collaborateurs et sa maison de disque ont la douleur de faire part de la disparition brutale de Didier Lockwood dans sa 63ème année", a annoncé son agent dans un communiqué.

Né à Calais, le violoniste avait été repéré très jeune par Stéphane Grapelli. Toujours très éclectique, il s'attaquera autant au jazz manouche qu'au jazz fusion.

"Ce n’est pas qu’un grand violoniste qui se tait aujourd’hui, c’est un défenseur de la musique et des arts qui fut pour moi un ami éclairé, un roi de cœur" a expliqué François Lacharme, président de l’Académie du jazz, dans un communiqué.

Marié à la soprano Patricia Petibon, il était encore sur scène, samedi soir, et devait réaliser un album avec son épouse. "Profonde tristesse d'apprendre le décès de Didier Lockwood, immense violoniste de jazz français, qui a sans cesse exploré de nouveaux horizons musicaux, et s’est investi avec passion dans la promotion de l'éducation artistique et culturelle. Mes pensées vont à sa famille" a témoigné la ministre de la Culture Françoise Nyssen.