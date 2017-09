Mort de Pierre Bergé, ex-PDG d'Yves Saint-Laurent

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Cyclone Irma : message de Gélita Hoarau à Michel Magras, sénateur de Saint-Barthélémy, et à Guillaume Arnell, sénateur de Saint-Martin

Mort de Pierre Bergé, mécène et ex-compagnon d'Yves Saint-Laurent

Perché dans un arbre, un chasseur à l'arc est attaqué par un ours

En savoir plus

Fervent défenseur de la cause homosexuelle, il s'était marié, en mars 2017 au paysagiste américain Madison Cox.

Pierre Bergé est aussi célèbre pour son activité de mécénat auprès des musées du monde entier. Il sera d'ailleurs nommé Grand Mécène des Arts et de la Culture en 2001. Plus récemment, il avait investi dans le journal Le Monde, en devenant un des nouveaux actionnaires du journal, provoquant parfois des tensions avec la rédaction.

Près de 10 ans après la disparition de son compagnon Yves Saint-Laurent, Pierre Bergé est mort, ce vendredi à Saint-Rémy-de-Provence, à l'âge de 86 ans. Les deux hommes s'étaient rencontrés en 1958 et Pierre Bergé prendra rapidement le pli de gérer la carrière du couturier génial. Ensemble, ils feront de la marque une référence en matière de haute-couture.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres