Mort du journaliste Paul Wermus

Le journaliste et chroniqueur Paul Wermus est mort ce dimanche à l'âge de 71 ans. Habitué des émissions de Philippe Bouvard et de Laurent Ruquier ("On a tout essayé", "Les Grosses têtes"), il avait aussi animé, pendant deux ans, une émissions de débat sur France 3, "Piques et polémiques". Depuis 2013, il animait une émission sur France 3 Paris Ile-de-France, "Les Matins de Paris." De nombreuses personnalités lui ont rendu hommage sur Twitter.

Paul Wermus est parti. Un formidable ami, un infatigable journaliste, un dispensateur de chaleur humaine. Juste quelqu'un de vraiment bien. — André Bercoff (@andrebercoff) 18 septembre 2017

Tristesse d'apprendre la disparition de @PaulWermus Pensées émues pour sa famille — Stéphane Bern (@bernstephane) 18 septembre 2017

Mon ami @PaulWermus s'est éteint ce matin.

On l'aimait pour tous ses défauts et ses qualités . Un vrai journaliste de la vie .@MouvETHIC — Sophie de Menthon (@SdeMenthon) 18 septembre 2017