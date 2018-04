Mort de Jacques Higelin : le chanteur est décédé à l'âge de 77 ans

Un des grands noms de la chanson française s’en est allé. L'auteur-compositeur-interprète et comédien Jacques Higelin est mort ce vendredi, à l'âge de 77 ans, à Paris. Né en octobre 1940 à Brou-sur-Chantereine, en Seine-et-Marne, d’un père alsacien qui était cheminot et d’une mère belge, il avait commencé sa carrière par la comédie - il jouera au total dans une trentaine de films - avant d’enregistrer ses premières chansons en 1966-1966. Ce passioné de Charles Trenet de rock était notamment connu pour les chansons Tombé du ciel, Champagne et Pars.

Son dernier album Higelin 75 était sorti en 2016.

"Le monde est trop grave pour qu’on le prenne avec gravité, l’existence trop dramatique pour qu’on la vive dramatiquement, l’amour trop tragique pour qu’on le traite comme une tragédie" avait-t-il un jour déclaré, dans des propos relayés par Le Monde. Le chanteur a eu trois enfants : sa fille Izia (devenue chanteuse) naît le 24 septembre 1990, et ses fils Arthur (connu sous le nom d’Arthur H) et Ken (comédien), étaient nés respectivement en 1966 et 1972.