Mort d'Hubert de Givenchy : le couturier s'est éteint à l'âge de 91 ans

Il était une des dernières légendes de la haute-couture française. Hubert de Givenchy est mort dans son sommeil le samedi 10 mars, à l'âge de 91 ans. Dans un communiqué, son compagnon, le couturier Philippe Venet a écrit : "Monsieur de Givenchy s'est éteint dans son sommeil le 10 mars 2018. Ses neveux et nièces et leurs enfants partagent sa douleur". Ses obsèques seront célébrées dans la plus stricte intimité.

Né à Beauvais, l'homme a marqué pendant quarante ans le monde de la mode. Hubert de Givenchy avait lancé dès l'âge de 25 ans, en 1952, sa propre maison de couture, à son nom, avant de la revendre en 1988 au groupe LVMH.

Il était également connu pour avoir habillé l'actrice Audrey Hepburn, notamment la robe en organdi noir et blanc brodée de fleurs du film Sabrina de Billy Wilder, ou le fourreau en soie cloquée assorti d’une capeline et de lunettes noires dans Diamants sur canapé "C'est Hubert de Givenchy qui m'a donné un look, un genre, une silhouette.

Habillée par lui, je n'ai peur de rien" avait-elle déclaré. Ces dernières années, le couturier star s'était notamment occupé de différentes expositions consacrées à son travail.