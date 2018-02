Mort de l'historien Pierre Milza

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

En savoir plus

Fils d'immigrés italiens devenu normalien, agrégé d'Histoire et docteur ès-lettres, il avait fait de son histoire personnelle son thème de prédilection en Histoire, avec de nombreux ouvrages sur les immigrés italiens ou le fascisme de Mussolini.

Connu de très nombreux anciens étudiants pour avoir été le co-auteur d'un fameux manuel d'histoire contemporaine, le "Berstein et Milza", ou, selon son titre original, L'Histoire de la France aux XXe siècle (en 5 tomes), l'historien français est mort ce 28 février à Saint-Malo.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres