Mort d’Henri Michel : l'ancien sélectionneur de l'équipe de France est décédé à l'âge de 70 ans

Le monde du football français est en deuil. Henri Michel est décédé ce mardi à l'âge de 70 ans, des suites d'une longue maladie. Après des débuts à Aix-en-Provence, ce milieu de terrain élégant avait d'abord été une légende du FC Nantes, club pour lequel il a joué 640 matchs entre 1966 et 1982 et remporté trois titres de champion de France (1973, 1977, 1980) et une coupe de France (1979). Sous le maillot bleu, il a compté 58 sélections,entre 1967 et 1980

Il était ensuite devenu un sélectionneur à succès, d'abord avec l'équipe de France olympique en 1982, remportant les Jeux olympiques en 1984. Puis à la tête de l'équipe de France A, qu'il emmènera à une troisième place lors du Mondial 1986 au Mexique.

Sa carrière avait été marquée par des relations difficiles avec Eric Cantona qui l'insultera.

Après une courte expérience au PSG et dans plusieurs clubs africains, il entrainera plusieurs sélections africaines, le Cameroun, le Maroc la Tunisie, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et le Kenya.