Mort d'Emmanuelle Riva : l'actrice luttait contre un cancer

A 89 ans, Emmanuelle Riva s'en est allée, après un combat de 4 ans contre le cancer. Malgré l'âge et la maladie, elle continuait à tourner des films et présenter des spectacles. Elle s'est éteinte vendredi dans l'après-midi.

Devenue une star en 1957pour son rôle dans "Hiroshima mon amour" d'Alain Resnais, Emmanuelle Riva a longtemps couru après la reconnaissance de ses pairs. Elle aura tourné avec Melville, Mocky ou Bellochio mais c'est véritablement en 2012 qu'elle retrouve les têtes d'affiches en signant une prestation remarquable dans le film "Amour" de Michael Haneke, Palme d'or à Cannes et qui vaudra à l'actrice une nomination aux Oscars et une pluie de récompenses dont le César de la meilleure actrice. Elle apparaitra prochaine dans "Paris pieds nus" de Dominique Abel et Fiona Gordon.