Mort de Chuck Berry : les 5 tubes d'un des pionniers du rock

Chuck Berry est mort à 90 ans, à Saint-Charles (Missouri), non loin de Saint-Louis, où il était né en 1926. Pionnier du Rock'n Roll, il est considéré comme un des plus grands guitaristes de l'histoire avec des riffs entrés dans la légendes. Voici ses 5 tubes.

Maybellene

C'est ce titre qui va le faire connaitre en 1955. Elle sera reprise, en autre, par Elvis Presley.

Roll Over Beethoven

Beethoven était censé de retourner dans sa tombe avec ce titre. Il faut dire que le Rock'n Roll évoque les premiers rebellions d'une jeunesse encore timide.

Johnny B.

Goode

Comment passer à travers ce tube interplanétaire dont le riff d'intro a insipiré toute une génération

Rock and Roll Music

Sorti en 1958, encore un titre devenu un classique

You Never Can Tell

Ce titre, sorti en 1964, a retrouvé une nouvelle jeunesse dans le film Pulp Fiction, sorti en 1994.