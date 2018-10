Moov'in.Paris : les nouvelles voitures en libre-service de Renault pour remplacer Autolib sont officiellement accessibles

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Bienvenue @Moovin_Paris ! Merci de contribuer à simplifier et diversifier la mobilité électrique à Paris avec votre offre d' #AutoPartage ! 🚗🔌 https://t.co/z5X0FU57O3

C'est l'heure du décollage de @MoovinParis ! Nos #ZOE vous attendent dès maintenant dans les rues de Paris ! Téléchargez l'appli, réservez et c'est parti ! #lappliquilibereparis #electric #mobilite #renault #ada @Groupe_Renault @Paris pic.twitter.com/Ax5Pd8F9Ve

Afin de remplacer Autolib', la Mairie de Paris s'est donc orientée vers plusieurs acteurs privés pour l'avenir, dont Renault avec ce nouveau projet lancé officiellement ce mercredi à Paris et à Clichy.

Ce dispositif de la marque au losange a donc remplacé Autolib dont le service a été résilié avec le groupe Bolloré et le Syndicat Autolib' Velib' métropole (SAVM).

Pour son lancement, un parc de 100 citadines Zoé est accessible. A la fin du mois d'octobre, 200 Zoé et 20 mini-véhicules Twizy seront déployés. Avant la fin de l'année, 500 véhicules devraient être accessibles, selon des précisions de Renault dans un communiqué.

Ce tout nouveau dispositif de voitures électriques, Moov'in.Paris , est déployé en partenariat avec le loueur Ada. Le service est disponible pour le moment à Paris et à Clichy, dans les Hauts-de-Seine.

