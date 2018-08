Mont-Blanc : le maire de Saint-Gervais dénonce les incivilités des "bouffons" de touristes

"Le summum de l'irrespect est-il atteint ?" Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Jean-Marc Peillex, le maire de Saint-Gervais (Haute-Savoie) s'alarme des comportements irrespectueux qui se multiplient selon lui lors de l'ascension du Mont-Blanc. Sa commune se trouve en effet au départ de la voie normale, dite du Goûter, vers le sommet du Mont Blanc. L'occasion pour lui d'assister à des scènes ubuesques ou intolérable.

Dans son communiqué, il explique que le 15 août, un guide a reçu un coup de poing en croisant une cordée venant d'Europe de l'Est "au motif qu'il ne s'est pas arrêté pour les laisser passer alors que la cordée montante a toujours la priorité". D'autres guides ont aussi été insultés et bousculés pendant l'été. Le maire écrit aussi qu'un homme a voulu traîner son chien au sommet du Mont-Blanc, que trois personnes ont fait la sieste côte à côte sur un pont de neige sur la montée du Dôme du Goûter, ou qu'une vingtaine de personnes ont privatisé l'abri de détresse Vallot, désormais inaccessible.

Et c'est sans compter les personnes qui tentent l'ascenssion du mont sans matériel adapté...

Il fustige aussi les "faux guides qui n'ont pas le droit d'exercer sur notre sol, des encadrants sans responsabilité civile professionnelle qui ne respectent jamais les usagers ni la réglementation sans même parler des obligations sociales et fiscales."

Le maire termine son communiqué par cet appel : "En 2019 plus rien ne devra plus être comme avant et le Mont-Blanc devra retrouver sa dignité perdue !"