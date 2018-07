Mondial 2018 : un nombre record de paris sportifs en France

Selon un communiqué publié aujourd'hui, la Coupe du monde 2018 aura généré un nombre record de 690 millions d'euros de mises en France. Mises qui ont été faites via les réseaux de la Française des Jeux, les opérateurs de paris sportifs ou encore sur des sites de paris en ligne. "En comparaison, la Coupe du monde de football 2014 avait généré au total 290 millions d'euros de mises, et 297 millions d'euros pour l'Euro 2016" ont souligné l'Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) et la Française des Jeux (FdJ) dans un communiqué commun.

Le record aura été la finale France/ Croatie (4-2) où les mises s'élèvent à un total de 67 millions d'euros, c'est-à-dire la somme la plus importante jamais générée "sur une rencontre de football, toutes compétitions confondues", précise l’Arjel et la FDJ. Après ce match, viennent la demi-finale France-Belgique (35 M€) puis le quart de finale Uruguay-France (23 M€).