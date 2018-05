Mondial 2018 : et les 23 joueurs retenus sont…

Présent sur le plateau de TF1 ce jeudi 17 mai, le sélectionneur national, Didier Deschamps, a dévoilé les noms des 23 joueurs retenus pour la Coupe du Monde 2018. "J'ai été confronté à des choix avec des joueurs qui ont énormément de qualités. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire que des heureux", a lancé le patron des Bleus avant de dévoiler sa liste. "Faire une liste de 23 joueurs, c'est construire un groupe apte à aller le plus loin possible. Certains ne joueront pas et ne seront pas actifs, mais ils seront importants pour la vie de groupe" a-t-il ajouté.

Et voici la liste des 23 joueurs :

Gardiens : Hugo Lloris, Steve Mandanda, Alphonse Aréola

Défenseurs : Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Presnel Kimpembe, Adil Rami, Djibril Sidibé, Benjamin Pavard, Benjamin Mendy, Lucas Hernandez

Milieux de terrain : Blaise Matuidi, Paul Pogba, N’Golo Kanté, Corentin Tolisso, Steven Nzonzi

Attaquants : Ousmane Dembelé, Nabil Fekir, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Thomas Lemar, Kylian Mbappé, Florian Thauvin

La liste des onze suppléants :

Gardien : Benoît Costil (Girondins de Bordeaux)

Défenseurs : Mathieu Debuchy (AS Saint-Étienne), Lucas Digne (FC Barcelone, Esp.), Mamadou Sakho (Crystal Palace, Ang.), Kurt Zouma (Stoke City FC, Ang.)

Milieux de terrain : Adrien Rabiot (Paris SG), Moussa Sissoko (Tottenham Hotspur, Ang.)

Attaquants : Wissam Ben Yedder (FC Séville, Esp.), Kingsley Coman (FC Bayern Munich, All.), Alexandre Lacazette (Arsenal FC, Ang.), Anthony Martial (Manchester United, Ang.)