Miss Inde sacrée Miss Monde, la candidate française dans le Top 5

Décidément, les candidates françaises arrive à conquérir les jurys des concours de beauté de part le monde. Après Marine Lorphelin, sacrée 1ère dauphine de Miss Monde en 2013, puis Flora Coquerel, quatrième du classement en 2015, et surtout Mittenaere, élue miss Univers en 2017, c'est cette fois Aurore Kichenin qui s’est démarquée au concours miss Monde, qui se tenait ce samedi en Chine.

La première dauphine de miss France 2017 s'est en effet classée dans le top 5. Elle a été devancée sur le podium par Miss Angleterre et Miss Mexico, respectivement 1ère et 2ème dauphine de la nouvelle Miss Monde.

C'est miss Inde, Manushi Chhillar, qui a obtenue la couronne tant convoitée.

Bravo à Aurore Kichenin pour son magnifique parcours à #MissWorld2017 😍✨🇫🇷 #Top5 pic.twitter.com/w0adsljnsI — Caroline ~ Valentin (@REMS_NADEUGE) 18 novembre 2017

Jeudi, à la présentation de miss France, Sylvie Tellier avait prévenu les journalistes que sa miss risquait d’être bien classée au concours, rappelle 20 Minutes. "Miss Univers et miss Monde sont deux organisations différentes : l’une est américaine, l’autre est anglaise. On a beaucoup parlé de la France cette année, il est possible que les Britanniques aient envie de surfer sur cette notoriété."