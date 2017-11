La ministre de la Santé veut que le tabac soit banni du cinéma français

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Education nationale: concours de recrutement de 100 médecins généralistes et psychologues de santé publique

L'ONU enjoint les belligérants en Syrie à ne plus viser les civils

En savoir plus

Interrogées par BFMTV , ni la Société des réalisateurs, ni la Société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs français n'ont souhaité réagir aux propos de la ministre.

Nadine Grelet-Certenais a interrogé la ministre sur les "incitations" culturelles à fumer. "Je pense par exemple au cinéma qui valorise la pratique. La Ligue contre le cancer démontre dans une étude que 70 % des nouveaux films français mettent à l’image au moins une fois une personne en train de fumer. Ça participe peu ou prou à banaliser l’usage, si ce n’est à le promouvoir, auprès des enfants et des adolescents, qui sont les premiers consommateurs de séries et de films, sur internet notamment", a-t-elle déclaré.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres