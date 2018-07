Le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, porte plainte contre le journaliste et l'écrivain Roberto Saviano

Roberto Saviano a une nouvelle fois dénoncé les conséquences de la politique migratoire en Italie et la crise des migrants. L'écrivain a publié un message sur Twitter avec la photo d'une mère et de son enfant, morts en mer. Dans la légende, Roberto Saviano s'en prend directement à Matteo Salvini.

"Le Ministre de Mala Vita (ndlr de mauvaise vie, de pratiques liées à la mafia) parle de "mensonges et de calomnies" quand il s'agit des personnes mortes en mer, mais avec quel courage ?

Avoue plutôt : quel plaisir, toi qui te dis 'père" ressens-tu à la vue d'enfants innocents qui meurent en mer ? Matteo Salvini, ministre de Mala Vita, tu as semé la haine".

Le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, a déposé une plainte le 19 juillet. Dans un tweet, il explique qu'il a "poursuivi Saviano, comme promis. J'accepte toutes les critiques, mais je ne permets à personne de dire que j'aide la mafia, une merde que je combats de toutes mes forces, ou de dire que je suis heureux si un enfant mort. Quand c'est trop, c'est trop".

Roberto Saviano a répondu au dépôt de cette plainte :

"Le ministe de la mauvaise vie a décidé de me poursuivre en jusitce, je n'ai pas encore eu de communication officielle, mais je demanderai à être entendu car je ne m'arrêterai pas devant un pouvoir qui a peur des voix critiques. Au tribunal, Salvini sera appelé à dire la vérité, une expérience nouvelle pour lui".

Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, avait déjà fait planer la menace de retirer la protection policière de l'écrivain et du lanceur d'alerte Roberto Saviano (auteur de Gomorra et Extra Pure). Roberto Saviano avait déjà critiqué la politique migratoire de son pays dans une longue tribune publiée dans Le Monde.

Il Ministro della Mala Vita si è deciso a querelarmi.Non ho ancora avuto comunicazione ufficiale,ma chiederò di essere interrogato perché non arretro davanti a un potere che ha paura delle voci critiche.Salvini in tribunale sarà chiamato a dire la verità.Esperienza per lui nuova. pic.twitter.com/6uU2baJCNP

— Roberto Saviano (@robertosaviano) 19 juillet 2018