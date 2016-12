Les plus beaux yeux du cinéma français se sont renfermés, aujourd’hui. Michèle Morgan est morte à l’âge de 96 ans.

« T’as d’beaux yeux du sais » lui disait Jean Gabin, dans Quai des brumes, le film qui l’immortalisa dans l’histoire du cinéma. Ce à quoi elle répondait « Embrassez-moi ».

Son vrai prénom était Simone Roussel mais elle avait pris un pseudonyme. Comme elle le disait avec humour « Franchement, vous trouvez que j’ai le physique à me prénommer Simone ? ».

Elle avait tourné quelques films de propagande américaine pendant la guerre, Joan of paris (1942), Two tickets to London (1943), Passage to Marseille (1944), mais elle ne réussira pas à faire une carrière à Hollywood.

Alfred Hitchcock lui préfère Ingrid Bergman pour Soupçons car d’après lui l’anglais de l’actrice n’est pas suffisamment bon. C’est également Ingrid Bergman, moins exigeante sur le salaire, qui obtient le rôle dans Casablanca de Michael Curtiz aux côtés de Bogart.

Elle obtient en 1946 le prix d’interprétation du premier Festival de Cannes.

Celle pour qui, disait-elle, la tristesse est son élément avait fait paraître ses mémoires en 1977, qui s’appelaient Avec ces yeux-là (Robert Laffont).

Le reste de sa vie, Michelle Morgan a consacré beaucoup de temps à la peinture.