Michel Sardou arrête de chanter

"J'arrête de chanter. Définitivement", annonce Michel Sardou dans les colonnes du Parisien, ce vendredi 26 mai. À 70 ans, le chanteur sortira en octobre un 26ème et dernier album. De juillet à mars, il se lancera dans sa dernière tournée, "la Dernière Danse" et donnera en janvier prochain les derniers concerts parisiens de sa carrière. Il promet "de grands écrans assez dingues à travers lesquels on passe, avec pleins d'effets visuels...". "Ce sera un remerciement au public, qui me suit depuis cinquante ans", indique-t-il.

"Après j'irai au théâtre, je me ferai plaisir"

"Ma voix, avec l'âge, a descendu. Ce que j'ai gagné en grave, je l'ai perdu en aigu. Je veux me protéger et ne surtout pas faire l'album et la tournée de trop... Il arrive un moment où on a tout dit". "Je n'ai jamais considéré faire carrière, car je n'ai jamais eu de vision à long terme. Je pensais faire un disque et arrêter. Quand j'ai débuté, ça ne marchait pas du tout. Heureusement, on m'a laissé le temps, ma voix s'est améliorée. Aujourd'hui, dans la musique, on ne pense qu'à faire du chiffre et cette génération du rendement m'emmerde un peu", confie Michel Sardou.

Il n’abandonne pas pour autant la scène. "Après j'irai au théâtre, je me ferai plaisir", annonce-t-il. "J'adore le populaire, le théâtre de boulevard, n'en déplaise aux intellos. J'entends rire les spectateurs. Ça me change. Car on ne se marre pas franchement dans mes chansons", raconte-t-il. "Au théâtre, je jouerai jusqu'au bout", prévient Michel Sardou.