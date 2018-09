L'écrivain Michel Houellebecq s'est marié

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

États-Unis : le possible départ du numéro 2 de la Justice met à mal l'enquête du procureur Mueller

En savoir plus

Reste à espérer que cette passion et cette joie immense liées au mariage vont permettre à Michel Houellebecq de trouver l'inspiration pour écrire de nouvelles oeuvres littéraires ou pour explorer à nouveau différents genres artistiques comme le cinéma.

Ils se connaissent deuis plusieurs années. Le couple a été aperçu par le passé en juillet 2017 dans le cadre d'une exposition de photographies et d'objets à Francfort, en hommage au chien de Michel Houellebecq. Les deux tourtereaux étaient également ensemble à l'occasion de la remise du prix Frank Schirrmacher à Berlin en septembre 2016.

L'auteur de "Plateforme" s'est donc marié avec Qianyum Lysis Li. Son épouse est d'origine chinoise. Selon des précisions du Figaro, sa compagne est âgée de vingt ans de moins que lui. Michel Houellebecq portait un costume et un chapeau melon dans le cadre de la cérémonie.

Selon des informations du Parisien, Michel Houellebecq s'est marié ce week-end. De nombreux proches de l'écrivain et des personnalités comme Carla Bruni-Sarkozy se sont empressés de publier des images de la cérémonie sur les réseaux sociaux , officialisant ainsi cette union. La chanteuse qui partage sa vie avec l'ancien président de la République a tenu à remercier le couple "pour leur merveilleux mariage et (...) de nous avoir laissés partager votre bonheur".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres