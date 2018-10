Michel Houellebecq annonce une nouvelle oeuvre en janvier

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Tennis: Del Potro chute et abandonne à Shanghaï

Israël : le mariage entre un acteur juif et une présentatrice arabe déchaîne les passions

Report d´audience pour Ayuk Tabe et ses compagnons leaders sécessionnistes au Cameroun

En savoir plus

Il a enfin déclaré avoir terminé son dernier travail, et qu'on en saurait plus "en janvier".

"J'écris au milieu de la nuit, jusque dans la matinée. Il suffit de prendre une femme qui se lève tard en fait. Non mais c'est con, mais c'est vrai. Pour que cela soit la première chose de ta journée, quand l'esprit est frais, neuf.

L'écrivain Michel Houellebecq, qui a surpris tout le monde en se mariant il y a quelques semaines, recevait le prix Château La Tour Carnet pour l'ensemble de son oeuvre. A cette occasion, le "jeune marié" a accepté de répondre quelques questions à un reporter d'Europe 1. On lui a demandé pour commencer si se marier ne rendait pas la tâche d'écrivain plus difficile. Réponse :

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres