Michael Moore promet de "dissoudre" la présidence de Donald Trump avec un nouveau documentaire

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

SFR Studio : après le foot, l'opérateur veut se renforcer dans les séries et le cinéma

Royaume-Uni: le taux chômage baisse à 4,6% à fin mars, au plus bas depuis 1975

EN IMAGES. Cannes : Almodovar, Will Smith, Jessica Chastain... l'arrivée des stars du jury

En savoir plus

Ce nouveau film promet d’être "un élément clé pour dissoudre le bouclier de teflon de Trump, puis sa présidence", assure le communiqué de presse cité par The Hollywood Reporter.

"Peu importe les révélations, il reste droit dans ses bottes. Les faits, la réalité, les méninges, rien ne l'atteint. Même quand il se fait mal lui-même, il se lève le lendemain et continue à tweeter. Tout ça termine dans ce film", a-t-il également déclaré dans un entretien accordé à Variety.

En clin d'œil à l'un de ses précédents films "Fahrenheit 9/11" et au jour de la proclamation des résultats de la dernière élection présidentielle, le réalisateur Michael Moore prépare un documentaire sur Donald Trump intitulé "Fahrenheit 11/9".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres