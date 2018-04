Le métro parisien va changer de couleur

Bye bye, emblématiques rames verdâtres. D’après des informations du journal Le Parisien, les rames du métro à Paris vont bientôt changer de couleur et abandonner le vert pour un bleu clair.

Le conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités (ex-Stif), l’autorité régulatrice des transports d’Ile-de-France présidée par Valérie Pécresse, souhaite en effet harmoniser les couleurs et les logos, affichés sur le matériel roulant francilien (bus, métros et autres tramways) et d'offrir plus de visibilité aux usagers. Mais aussi de rappeler qui finance, estime le journal…

Ce changement devrait s'opérer avec la livraison des rames MP14, fabriquées par Alstom, prévues pour 2019. Toujours selon Le Parisien, les métros de la future ligne 14, prolongée à terme jusqu'à Mairie de Saint-Ouen (en Seine-Saint-Denis), seront les premiers concernés. Ce sera ensuite au tour de la ligne 4 en 2021 et 2022". La couleur n’’est pas l’uniquement changement, car l’aménagement des rames a été pensé pour améliorer le confort des passager.