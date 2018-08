Métro parisien : 1500 pickpockets arrêtés depuis janvier

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

En cette période de l’année, de nombreux agents de la brigades des réseaux ferrés -un millier exactement- sont déployés afin de veiller à la sécurité des usagers. De l’ouverture à la fermeture du métro, ils parcourent les quais habillés en civil avec pour but d’interpeller les pickpockets s’il y en a.

Le commissaire Hue-Lacointe, responsable du réseau francilien de la Brigade des transports, estime que pour se prémunir des vols, il convient de “garder son sac devant soi, même les sacs à dos, garder son téléphone à la main, surtout quand il est raccordé à des écouteurs car, on tire sur les écouteurs, le téléphone suit et le voleur part avec ".

En pleine vacances d’été, et avec le flot très important de touristes, ils redoublent d’efforts.

Presque 1500… C’est le nombre de pickpockets arrêtés depuis le début de l’année dans le métro parisien. En 2017, ils avaient été 2130 à se faire arrêter sur le fait, quelques heures ou quelques jours après avoir commis leur délit. Des arrestations rendues possible grâce au grand nombre de caméras présentes dans les transports de la capitale.

