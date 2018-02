MeToo: Michael Haneke critique le "nouveau puritanisme" et la "haine des hommes"

Le monde du cinéma est totalement dans la tourmente, depuis le début de l'affaire Weinstein. De quoi faire réagir le cinéaste oscarisé Michael Haneke. Dans le magazine autrichien Kurier, le réalisateur de "Amour" s'est emporté contre le mouvement #MeToo. "Ce nouveau puritanisme empreint d'une haine des hommes, qui arrive dans le sillage du mouvement #Metoo, me préoccupe", explique-t-il.

"En tant qu'artiste, on commence à être confronté à la peur face à cette croisade contre toute forme d'érotisme" assure-t-il.

"Bien sûr, toute forme de viol ou de contrainte sexuelle doit être sanctionnée. Mais je trouve l'hystérie et les condamnations sans procès auxquelles on assiste aujourd'hui tout à fait dégoûtantes (…) Les acteurs suspects sont éliminés des films et des séries pour ne pas risquer de perdre des spectateurs."