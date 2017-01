Même en prison, Madoff continue de sévir : il s'est accaparé le marché du chocolat chaud

Businessman un jour, businessman toujours. Même condamné à 150 ans de prison en 2009 pour une escroquerie de type "Ponzi" portant sur 65 milliards de dollars, le financier escroc américain continue à faire marcher ses talents. Le web MarketWatch rapporte en effet une drôle d'anecdote improbable issue de Ponzi Supernova, une toute nouvelle série audio présentée par le journaliste américain Steve Fishman : Benrard Madoff est le maître du chocolat dans au centre pénitentiaire de Butner, en Caroline du Nord.

"A un moment, il s’est accaparé le marché du chocolat chaud, détaille le journaliste. Il a acheté tous les paquets de la marque Swiss Miss à l’intendant et les a revendu plus cher dans la cour de la prison. Il a monopolisé le chocolat chaud ! Il a fait en sorte que si vous en vouliez, vous étiez obligé de passer par Bernie."

Il faut dire que le financier est une véritable star dans sa prison. Et pour cause : "Il a volé plus d’argent que quiconque dans l’histoire, et pour les autres voleurs, ça fait de lui un héros", raconte Fishman.

L'escroquerie montée par Bernard Madoff est en effet la plus grande réalisée par un seul homme. C'est aussi, de très loin, la perte la plus élevée à ce jour enregistrée due à une escroquerie, une erreur d’appréciation d’un opérateur de marché, un employé ou un patron d’établissement financier.

Pour autant, Madoff ne semble pas vraiment géné par son statut. Selon Steve Fishman, ses remords se portent surtout sur le fait d'avoir "détruit sa carrière et sa famille, et beaucoup moins sur le sort de ses victimes". D’après le New York Times, 15,5 milliards de dollars auraient été remboursés aux investisseurs.