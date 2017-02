Un membre de la famille royale saoudienne fait voyager ses 80 faucons parmi les passagers d'un avion

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Cette situation, qui pourrait paraître étrange aux yeux des Occidentaux, n'est pourtant pas inhabituelle. Dans les pays du Golfe, les faucons sont utilisés en de nombreuses occasions, et voyager avec le rapace est une tradition pour les élites d'Arabie Saoudite. Depuis de nombreuses années, les compagnies aériennes accueillent ainsi ces oiseaux parmi les passagers.

Ils possèdent bien des ailes, mais ils préfèrent se déplacer en avion. Lors d'un vol commercial de la compagnie Qatar Airways, l'appareil accueillait de bien curieux passagers ... 80 faucons d'un membre de la famille royal saoudienne. Ce dernier a en effet payé un billet pour chacun d'eux sur un vol régulier de la compagnie aérienne pour leur permettre de voyager confortablement et en toute sérénité.

