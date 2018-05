Melania Trump hospitalisée pour un problème "bénin" au rein

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Mali: l’UE prolonge le mandat de sa mission militaire et l’étend à la force du G5 Sahel

Leko et Wesley primés au gala du footballeur pro de l'année

Jérusalem: Washington célèbre son ambassade et accuse le Hamas pour les morts à Gaza

La fille de Donald Trump et d'Ivana Trump, Ivanka Trump, a assisté à l'inauguration sous haute tension de l'Ambassade américaine à Jérusalem en ce lundi 14 mai. Ivanka Trump était accompagnée de son mari Jared Kushner. Ils occupent tous les deux officiellement la fonction de conseillers à la Maison Blanche.

Melania Trump a récemment joué un rôle très important dans le cadre de la visite d'Etat du couple Macron à Washington. La First Lady américaine et ses équipes avaient notamment orchestré la grande réception d'Etat. Melania Trump a également débuté un programme en faveur de l'éducation pour les enfants ces derniers jours.

"Ce matin, la Première dame Melania Trump a subi une procédure d'embolisation pour traiter un problème bénin au rein. La procédure a été couronnée de succès et il n'y a pas eu de complications".

La porte-parole de la "First Lady" a dévoilé cette information dans un communiqué :

