Melania Trump, dévorant des diamants, en une du Vanity Fair mexicain

"Merci Vanity Fair de mettre Melania Trump en Une. Grand exemple de sensibilité, d’empathie, de patriotisme et d’intelligence éditoriale" s'est moquée une célèbre éditorialiste mexicaine, sur Twitter.

Compte tenu des tensions diplomatiques entre Donald Trump et le gouvernement mexicain, la covevrture est devenue une véritable affaire médiatique au Mexique et sur les réseaux sociaux qui se déchainent pour critiquer le choix de la rédaction.

Pendant que #Trump et #PenaNieto parlent mur, #MelaniaTrump se sustente de colliers de diamants en Une de l'édition mexicaine du #VanityFair pic.twitter.com/vpRdVJsFPg

Voilà de quoi horripiler les Mexicains : Melania Trump, femme du nouveau président américain, s'affiche en une de l'édition mexicaine du Vanity Fair, en dévorant un bol rempli de bijoux et diamants, tout de blanc vêtue, le sourire un peu forcé.

