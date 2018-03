Meghan Markle "kidnappée" par les services secrets britanniques pour la préparer à une attaque

Au 21e siècle, les princesses doivent savoir se débrouiller par elles-mêmes en cas d'urgence ou d'enlèvement, sans attendre l'aide de leur prince charmant ou d'un plombier italien. Deux mois avant son mariage avec le prince Harry, l'actrice Meghan Markle, 36 ans, a donc été entraînée par les forces spéciales britanniques à gérer les situations de crise.

Pendant deux jours, elle à dû subir une série d'exercices extrêmement réalistes. Durant l'un d'eux, les troupes d'élite de sa Majesté l'ont sauvée d'un faux enlèvement. Un scénario "prévu pour terroriser n'importe qui", selon un officier d'élite. "Même si Meghan savait que l'ennemi n'était pas réel, je vous garantie qu'elle a été pétrifiée. Des munitions réelles ont été utilisées pour qu'elle puisse reconnaître le bruit de coups de feu si, Dieu nous en préserve, elle se retrouvait un jour dans un situation hostile", a-t-il précisé.

"Les hommes ont simulé un enlèvement, et l'ont traitée comme une otage, jusqu'à ce que les lieux soient pris d'assaut par les SAS. Elle aura appris à échanger avec ses ravisseurs, ce qui est souvent plus productif que de tenter de s'échapper. Elle a aussi appris à gérer des situations qui dérape, par exemple le cas où son garde du corps serait abattu et qu'elle devrait se défendre elle-même.

Tous les membres de la famille royale, à part la reine, ont reçu ce type d'entraînement. Kate Middleton l'a effectué peu après son mariage avec le prince William. Si Meghan Markle a été entraînée si tôt, avant même d'intégrer la famille royale, c'est car "les risques sécuritaires sont plus elevés", selon un officier britannique.

L'entraînement de Meghan Markle a eu lieu au QG du Special Air Service (SAS), une unité de forces spéciales des forces armées britanniques considérée comme l'une des références mondiales en matière de forces spéciales et d'unité de contre-terrorisme.