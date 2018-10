Meghan Markle et le prince Harry attendent un bébé

Le palais de Kensington a dévoilé, ce lundi 15 octobre, une information qui va ravir tous les passionnés de la famille royale d'Angleterre. Le prince Harry et Meghan Markle, mariés en mai dernier, attendent un bébé prévu pour le printemps 2019.

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle sont actuellement en voyage officiel en Australie.

Le duc et la duchesse de Sussex entament une tournée de seize jours dans le Pacifique. Ils se rendront notamment en Nouvelle-Zélande, dans les îles Fidji et aux Tonga.

La famille royale est comblée avec cette nouvelle dévoilée en ce lundi 15 octobre.

Le conte de fées se poursuit donc pour Meghan Markle.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 octobre 2018