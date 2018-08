Meghan Markle et sa famille : le soap opéra n'est toujours pas fini...

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'Afrique face au danger du glyphosate Décrié pour ses effets cancérigéniques, le glyphosate reste l'herbicide le plus vendu dans le monde et l'Afrique est actuellement l’un des principaux marchés.

En savoir plus

Samantha Markle, qui n’est jamais en reste quant il s’agit de dire du mal de sa demi-soeur, à elle nettement moins mâché ses mots. Faisant éclater sa rancoeur, elle s’est exprimée en ces termes : “Il n’y a aucune raison pour elle de ne pas vouloir de son père dans sa vie, alors qu’il a été assez généreux pour faire d’elle ce qu’elle est devenue. Elle devrait être reconnaissante, parce que ses compétences diplomatiques sont nulles et inhumaines. Si tu traites ton père comme ça, Harry sera le prochain. Snober les gens est la meilleure façon de cacher la vérité”. Avant de conclure : “Il n’y a pas de place pour une personne arrogante et une fausse humanitaire dans ce monde. Comment ose-t-elle ? C’est dégoûtant”.

Il va plus loin, en qualifiant le comportement de sa demi-soeur “d’égoïste, même cruel”, concluant “il lui a tout donné et maintenant, elle ne lui rend rien d’autre que du chagrin”.

Son frère, Tom Jr, a dit regretter que Meghan snobe son père. Un père, dont d’après lui, elle avait pourtant toujours été très proche. D’autant plus, que durant toute leur vie, Thomas Markle, aurait “toujours fait passer Meg avant tout, même avec ma sœur et moi, mais si ce qu’il raconte est vrai, alors j’ai l’impression qu’elle abuse de son amour pour elle” raconte l’homme de 51 ans.

Suite à cette interview, le demi-frère et la demi-soeur de Meghan ont également tenu à prendre la parole. Comme à leur habitude, ils ont sévèrement condamné l’attitude de la jeune femme.

Je trouvais que c’était une adorable histoire. Mais je n’ai jamais été autorisé à faire ce discours, et ça fait mal» a déclaré le père de la duchesse de Cambridge.

Samedi, paraissait dans le Daily Mail une interview de Thomas Markle, le père de Meghan Markle. Ce dernier, a une nouvelle fois, fait part de ses états d’âme. Il est revenu sur le mariage royal, et sur le fait qu’il lui avait été interdit de prononcer un discours honorant sa fille. Celui, qui avait annulé sa venue à cause de problèmes cardiaque -excuse ou pas, personne ne sait- a expliqué qu’il avait quand même écrit ce discours sans pouvoir, finalement, le prononcer.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres