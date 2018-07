Le rappeur Médine réagit avec humour au projet d'attentat qui le visait

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Championnats d'Europe d'athlétisme: Manga et Darien dans la liste définitive

Nigeria: des dizaines de parlementaires quittent le parti au pouvoir à six mois de la présidentielle

Theresa May reprend en direct les négociations du Brexit

Selon @TF1 @LCI le groupe terroriste d'extrême droite "AFO", raciste et islamophobe, prévoyait d'assassiner le rappeur @Medinrecords . Info qui suscite trop peu de réactions. Tous les terrorismes doivent être dénoncés à égalité de réprobation. https://t.co/bBNLfph4Bj

Selon la rédaction de LCI, trois suspects ont été interpellés lundi. Ils projetaient un attentat contre l'artiste Médine. Ils faisaient partie du groupe de l'ultradroite dans le viseur de la justice et des autorités, "Actions des forces opérationnelles" (AFO). Dix personnes de ce groupuscule avaient été arrêtées récemment . Ils projetaient une série d'attaques contre des anciens détenus radicalisés ou des imams et des femmes voilées.

Les paroles de l'une des anciennes chansons de Médine et le titre de l'un de ses albums sont notamment au coeur de la polémique.

Très récemment, des affiches nauséabondes et hostiles aux concerts ont été placardées dans Paris . Le portrait des victimes de l'attentat terroriste, perpetré le 13 novembre 2015 dans la salle de concert du onzième arrondissement, étaient présents sur cette affiche.

