"Le Média" licencie sa rédactrice en chef, qui dénonce la "brutalité" de cette décision

Première crise pour Le Média, le média d'information proche de La France Insoumise, annoncé en septembre et lancé en janvier. Sa rédactrice en chef, Aude Rossigneux, a été remerciée, a appris Le Monde, confirmant une information du site spécialisé Electron Libre.

Le Média a été principalement élaboré par Sophia Chikirou, ancienne conseillère en communication de Jean-Luc Mélenchon, et aujourd'hui directrice générale. C'est elle qui aurait débarqué Aude Rossigneux, pour des raisons qui n'ont pas été rendues publiques.

La rédactrice en chef, qui était aussi présentatrice du journal télévisé, dénonce un "traitement d’une violence et d’une brutalité qui me laisse dans un état de sidération". C'est pour elle une "brutalité qui n’est pas exactement conforme à l’idée que chacun se fait d’un “management” de gauche", dans une lettre adressée au comité de pilotage du média. "Une brutalité qui serait peut-être un sujet pour Le Média si elle était le fait d’un Bolloré…", tacle-t-elle.

Aude Rossigneux explique dans son courrier qu'elle est "arrivée au Média parce qu’on est venu me chercher. J’étais alors la femme de la situation, parée de toutes les vertus. (...) Pendant la période de pré-lancement, j’ai été envoyée au charbon chez les confrères plus ou moins bien disposés, pour présenter et défendre le projet. Le moins que l’on puisse dire, c’est que je me suis exposée. (...) Tout ce travail, je l’ai fait bénévolement, sans recevoir un sou pendant plusieurs mois. Je ne le regrette pas, je demande seulement qu’on s’en souvienne", ajoute-t-elle.

Dans son texte, elle évoque aussi des troupes "toujours motivées, mais épuisées, et pas loin du « burn out » comme le montrent plusieurs arrêts de travail."

Elle termine sa missive en décrivant "la brève conversation que j’ai eue, à la fin de notre rendez-vous d’hier, avec Sophia, qui m’a demandé comment on allait « gérer la communication, » à l’extérieur, et si j’allais faire du mal au Média en popularisant mon éviction. (...) Si mon éviction risque de « faire du mal » au Media, qui en est responsable, ceux qui le décident ? ou ceux qui en parlent ?"