La médaille Fields : 4 lauréats et pas de Français

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Les rappeurs Booba et Kaaris se battent à l'aéroport d'Orly

Trois départements lorrains et la Franche-Comté en alerte orange canicule

VIDÉOS - Un hall de l'aéroport d'Orly fermé après une violente bagarre entre les deux rappeurs Booba et Kaaris France Bleu Paris et France Bleu

En savoir plus

Sont aussi récompensés l'Allemand Peter Scholze et l'Italien Alessio Figalli. La thèse de ce dernier avait été dirigée par Cédric Villani.

Et ce sont 4 mathématiciens qui se sont vus décerner la médaille 2018. Parmi eux, Caucher Birktar, chercheur d'origine iranienne passé en Angleterre et Akshay Venkatesh d'origine indienne passé en Australie.

Pour la première fois, la conférence qui annonce les lauréats de la médaille Fields se tenait dans l'hémisphère sud, à Rio de Janeiro au Brésil. La récompense, souvent surnommée "Prix Nobel de Mathématiques", vient récompenser chaque année le ou les plus grands mathématiciens de la planète.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres