Mazarine Pingeot critique l'émission "Ambition intime", Karine Le Marchand lui répond

Entre Mazarine Pingeot et Karine Le Marchand, ce n'est pas le grand amour. La première était l'invitée samedi soir d'On n'est pas couché, sur France 2, à l'occasion de la sortie de son dernier roman. La fille de François Mitterrand a profité de sa venue pour critiquer vertement l'émission "Une ambition intime", présentée par Karine Le Marchand, qui plonge dans la vie personnelle des candidats à la présidentielle.

"Moi, je ne regarde pas l'émission et je n'ai pas très envie de la regarder. Ce qui m'étonne c'est la promotion de l'intime et du psychologique chez un homme politique au détriment du discours. c’est très étonnant mais en même temps c'est dans l’air du temps et la dérive de la société", a-t-elle dit.

"C'est attristant et inquiétant", a-t-elle poursuivi. "Je suis d'accord que le discours politique doit évoluer, doit se transformer mais pas dans le fait de déchoir vers un discours qui est complètement intime et qui, moi, ne m'intéresse pas."

Visiblement présente devant sa télévision, la présentatrice d'Une ambition intime, Karine Le Marchand, a répondu dans la foulée sur Twitter. "Certains s'offusquent de l'"indécence" des politiques à se livrer, et publient les lettres d'amour de leurs parents...", a-t-elle écrit. Une mise au point en référence au fait que Mazarine Pingeot a publié en octobre un ouvrage avec les lettres d'amour du président François Mitterrand destinées à sa mère, Anne Pingeot.