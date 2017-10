"Matt Damon, Di Caprio ou un mec à la James Bond" : Roger Federer imagine qui pourrait jouer son rôle au cinéma

Qui pour jouer la plus grande star de tennis de tous les temps et l’un des sportifs les plus adulés de la planète ? Non, non, on ne parle pas d’Henri Leconte ou de Yannick Noah, mais bel et bien de sa Majesté Roger Federer. Le flegmatique Suisse était récemment présent à l’avant-première de "Borg vs McEnroe" au Zurich Film Festival. Ce film de Janus Metz Pedersen revient sur l’opposition des deux géants du tennis avec un focus notable sur leur duel légendaire durant le tournoi de Wimbledon de 1980, considéré comme un des plus beaux matchs de tennis de l’histoire.

Invité à donner son avis sur un hypothétique film entre lui et son rival de toujours, l'Espagnol Rafael Nadal, Roger Federer, 36 ans, a d’abord déclaré qu’il ne pensait pas qu’un tel projet verrait le jour. Mais bon, si quelqu’un devait jouer…. "S’il y a un film, j’aimerais bien que Matt Damon, Leonardo Di Caprio ou un mec à la James Bond joue mon rôle" a tout simplement déclaré l’homme aux 19 Grands Chelems. Au moins, les intéressés sont au courant.