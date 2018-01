Mathieu Kassovitz s'indigne après l'agression de policiers à Champigny

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Drame en Italie - Une voiture percute un camion-citerne: six morts

L'Islande rend obligatoire l'égalité de salaires entre les hommes et les femmes Franceinfo

New York : nouvel incendie dans le Bronx, 23 blessés dont neuf enfants

Tennis: Gasquet et Monfils fêtent victorieusement 2018 à Doha

En savoir plus

Des vidéos postées sur Twitter montrent une gardienne de la paie rouée de coups en pleine rue. Par ailleurs, son collège, capitaine de police, a eu le nez cassé. "Les coupables du lynchage lâche et criminel des policiers faisant leur devoir une nuit de 31 décembre seront retrouvés et punis" a assuré le président Emmanuel Macron.

Estimant que les images sont "horribles", Mathieu Kassovitz a jugé que "frapper une femme à terre dépasse toutes les lâchetés". Dans un autre tweet, il a écrit : "Frapper un policier est un crime odieux. Les hommes et femmes derrière l’uniforme méritent le même respect que nous attendons d’eux".

En l'espace de quelques jours, Mathieu Kassovitz a visiblement changé d'avis sur les forces de l'ordre. Le 23 décembre dernier, après une opération dans un CHUI de Nantes, le réalisateur avait insulté des policiers sur Twitter, les qualifiant de "bande de bâtards" et de "belle bande de bons à rien. Des propos qui avaient semé la colère parmi les syndicats du métier.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres