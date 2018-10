Il massacre un chat et écrit sur les arbres avec son sang

Une pétition a été mise en ligne pour demander justice après l'odieux massacre d'un chat à Limoges dans le Limousin explique le journal Le Populaire du Centre.

Un jeune homme de 20 ans est accusé d'avoir appâté un chat avec de la nourriture avant de l'écraser sous ses pieds pour enfin, comble de l'horreur, écrire les arbres avec le sang de l'animal.

La police était présente sur les lieux et a pu interpeller l'individu mais il était trop tard pour sauver le félidé. L'auteur des faits a été placé en garde à vue et a été soumis à un examen psychiatrique.

Il sera jugé en novembre et a déjà été condamné pour des faits de même nature comme le rapporte France Bleu.

Après ces faits, une pétition a été lancée sur le site Mesopinions.com réclamant justice pour l'animal et l'application envers l'auteur des faits de l'article 521-1 du Code pénal. L'article en question prévoir une peine pouvant aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 3000 euros d'amende pour avoir "publiquement ou non, commis un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé".