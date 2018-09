Marseille : ils braquent un Lidl et se sont tabasser (et piller leur butin) par une bande de jeunes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le Portugal et l'Angola sur la voie de la normalisation

Le Portugal et l'Angola sur la voie de la normalisation

Ouragan Florence: 13 morts et des milliers d'évacués

Rallye de Turquie : Tänak s’impose et prend la 2e place du championnat pilotes

Rallye de Turquie : Tänak s’impose et prend la 2e place du championnat pilotes

En savoir plus

Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils n'ont réussi à arrêter que l'un des deux malfrats. Déjà connu des services de police pour des faits de vol, il était "en train de se faire tabasser et qui s’est fait en prime rouler dessus par son complice qui a lui réussi à prendre la fuite".

Il est bien rare qu'un braquage tourne ainsi au ridicule. Deux bandits, samedi soir sur le marché aux puces de Marseille, dans le 15e arrondissement, sont arrivés dans une BMW avec de fausses plaques d'immatriculation et ont braqué le supermarché Lidl, armés d'un fusil à pompe et d'une arme de poing. Ils ont contraints les employés à leur remettre trois fonds de caisse, puis le contenu du coffre du magasin.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres